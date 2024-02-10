Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları oynandı

Hentbol Erkekler Süper Lig\'de 13. hafta maçları oynandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta, Spor Toto-Bahçelievler Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor arasında oynanan maçla başladı. Ligde alınan sonuçlar şöyle: Spor Toto-Bahçelievler Belediyespor: 40-25, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 28-31

10.02.2024 19:53
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto- Bahçelievler Belediyespor: 40-25

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 28-31

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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