Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın oynanacak

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta maçları yarın oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın, Kadınlar Süper Lig'de ise 8. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Erkeklerde yarının programında Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor ve Giresunspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yer alıyor.
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 9'uncu, Kadınlar Süper Lig'e ise 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor (Porsuk)
15.00 Giresunspor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
18 Kasım Çarşamba:
17.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
17.00 İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)
17.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Beşiktaş (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig
1 Kasım Pazar:
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Üçevler)
15.00 Odunpazarı-MC Sistem Yozgat (Porsuk)
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Manisa)
17.00 Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
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