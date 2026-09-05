Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysuspor, Trabzon BB ile 25-25 berabere kaldı
Hentbol Erkekler Süper Lig 2. hafta maçında Güneysuspor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma 25-25'lik eşitlikle sonuçlandı; ilk yarıyı 12-11 önde kapatan konuk ekip, ikinci devrede üstünlüğü koruyamadı ve puanlar paylaşıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Güneysuspor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile 25-25 berabere kaldı.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 12-11 önde tamamladı.
İkinci devrede de çekişmeli geçen müsabakada Güneysuspor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 25-25'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Kaynak: AA
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