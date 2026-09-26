Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor, Giresunspor'a 31-29 yenildi

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor, Giresunspor'a 31-29 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, Mihalıççık Belediyespor'u sahasında 31-29 mağlup etti. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını 18-16 önde kapatan ev sahibi takım, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 31-29 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 18-16 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Giresunspor, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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