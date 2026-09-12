Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Trabzon'u 34-33 yendi - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Trabzon'u 34-33 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup etti. İlk yarısı 16-16 berabere biten mücadelede Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle sahadan galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 yendi.

Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 16-16 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında üstünlük sağlayan Nilüfer Belediyespor, sahadan 34-33 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Trabzon'u 34-33 yendi - Son Dakika
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