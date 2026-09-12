Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor, Trabzon'u 34-33 yendi
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 mağlup etti. İlk yarısı 16-16 berabere biten mücadelede Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıdaki üstünlüğüyle sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 34-33 yendi.
Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 16-16 beraberlikle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında üstünlük sağlayan Nilüfer Belediyespor, sahadan 34-33 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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