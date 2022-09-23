Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligin 3. haftasında 25 Eylül Pazar günü Ümraniye Belediyespor'u konuk edecek.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak ve girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
Ligin ilk iki haftasında sahadan galibiyetle ayrılan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3. galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.
Son Dakika › Spor › Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üst üste 3. galibiyet için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika