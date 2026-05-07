Hentbol Federasyon Kupası'nda Finale Yükselenler

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda erkekler yarı final maçları oynandı.
Rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, finale yükseldi.
THF'den yapılan açıklamaya göre yarı final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Spor Toto: 36-31
Nilüfer Belediyespor-İstanbul Gençlik: 27-26
