Hentbol Finaline Doğru: İki Takım Basın Toplantısında Buluştu

08.05.2026 15:27
Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor final öncesi basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek Üsküdar Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor kadın takımlarının antrenör ve kaptanları final öncesinde basın toplantısında bir araya geldi.

Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Üsküdar Belediyespor Başantrenörü Mehmet Serkan İnci, takım kaptanı Yasemin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık ve kaptan Yeliz Özel katıldı.

Mehmet Serkan İnci, 16 yıllık hasrete son verdiklerini belirterek, "Avrupa'da bizi çok iyi temsil ettikleri için teşekkür ederim. Kupanın son şampiyonuyla oynayacağız. Bu motivasyonla çıkacağız. 16 yıldır bu kupada final oynamak için bekledik. Kısmet bu zamanaymış. Biz finale kadar geldik ama hentbola hizmet anlamında kulübümüz bize destek oluyor. Kupalarla beraber genç jenerasyona rol model olmak; sakatlıksız, kazasız ve iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın kaptanı Yasemin Şahin, kupayı kazanmak istediklerini söyleyerek, "Bu federasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyorum. Finalin İstanbul'da oynanması mutluluk verici. Sezon daha başlarken başkana en az 1 kupa sözü vermiştik. Bu şansa sahip olduğumuz için mutluyuz. İnanılmaz zor maçlar atlattık. Yarın çok keyifli bir maç geçireceğimizi düşünüyorum. Maçın sonunda kim kazanırsa kazansın hentbol izleyenlere keyifli anlar yaşatacağız ama inşallah biz kazanırız. Üsküdar'a kupayı getirmek istiyorum. Bu kupanın yerinin bende ayrı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mehmet Fatih Işık: "Adımızı finale yazdırdığımız için mutluyuz"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenör Mehmet Fatih Işık ise şunları aktardı:

"Böyle büyük bir organizasyonda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Adımızı finale yazdırdığımız için mutluyuz. Sezon bizim için yorucu ve zor şekilde devam etti. Sakatlıklar da yaşadık ama sporcularım hem ligde hem kupada hem Avrupa'da başarılı bir sezon geçiriyor. İnanılmaz bir özveriyle yoğun bir maç temposunda takımımızı başarılı bir noktaya getirdiler. Yarın iki takımın da eşit şanslarda olduğunu düşünüyorum. Üsküdar'ın İstanbul'da bir ev sahibi avantajı olacaktır. Hentbolseverlere iyi bir maç izletmek istiyoruz. Fair-play içinde hentbol oynanan ve hak edenin kazandığı bir maç olmasını temenni ediyorum."

Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Yeliz Özel de "Yarım asırlık bir federasyonda oynamak gurur verici. Kupanın bir tarafından tutmak da gurur verici. Yarın çok keyifli maç olacağına inanıyorum. Hentbolseverlere güzel bir maç izleteceğimize eminim. İyi olan kazansın ama sonunda kazanan hentbol olacak." dedi.

Kaynak: AA

