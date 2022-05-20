SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu - Son Dakika
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SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu

20.05.2022 17:00

Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray olduErkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,(DHA)- GENÇ Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Aksaray Belediyespor birinciliği elde etti.

Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,(DHA)- GENÇ Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda Aksaray Belediye spor birinciliği elde etti. Final maçında Aksaray Belediyespor, Mudanya Belediyespor'u 23-21 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonanın final maçında Aksaray Belediyespor, Mudanya Belediyespor'u 23-21 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda AS Hentbol Spor üçüncülüğü elde ederken, Görele Belediyespor da dördüncülükle yetindi.

Kupa törenine katılan Vali Hamza Aydoğdu, "Şampiyon olan Aksaray Belediyespor'u tebrik etti. 17 takımın katıldığı ve kıyasıya mücadelenin olduğu maçları takip ettiklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Aksaray'ın gençleri çok üstün bir başarı göstererek şampiyon oldu. Burada Aksaray'daki altyapıların da önemi ortaya çıkıyor. Kulüpteki çocukların çoğu bizim spor lisemizde okuyor. Çocuklarımıza imkanlar sağlandığında, şartlar olgunlaştırıldığında Anadolu'nun bağrından da şampiyonlar çıkıyor. Aksaray artık şampiyonluklara alıştı. Aksaray için gurur verici bir gün. Çocuklarımız kendi yaşıtlarına ve onlardan sonra geleceklere rol model oluyor. Biz bu modelleri çoğaltırsak çocuklarımızın daha istikametli bir şekilde geleceğe yürümelerine teşvik etmiş oluruz" dedi.(DHA)

FOTOĞRAFLI

SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu
SPOR Türkiye Genç Kızlar Hentbol Şampiyonu Aksaray oldu

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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