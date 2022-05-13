Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 20'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 25'inci hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Ligi:

Yarın:

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağspor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

15.00 Anadolu Üniversitesi- Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

15.00 Antalya Anadoluspor-Görele Belediyespor (Manavgat)

15.00 Üsküdar Belediyespor-EGO Spor (Çamlıca)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Araç Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (GMK Atatürk)

Erkekler Süper Ligi:

Yarın:

14.00 Hatayspor- Antalyaspor (Antakya Çok Amaçlı)

15 Mayıs Pazar:

13.30 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli Çok Amaçlı)

15.00 Spor Toto-Mamak Belediyespor (THF)

17.00 Eskişehir Ormanspor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

17.00 Beşiktaş- Tokat Gençlik (Süleyman Seba)

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