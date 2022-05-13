Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Hentbol: Haftanın programı

13.05.2022 10:29
Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 20'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 25'inci hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 20'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 25'inci hafta mücadeleleriyle devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Ligi:

Yarın:

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağspor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

15.00 Anadolu Üniversitesi- Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

15.00 Antalya Anadoluspor-Görele Belediyespor (Manavgat)

15.00 Üsküdar Belediyespor-EGO Spor (Çamlıca)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Araç Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (GMK Atatürk)

Erkekler Süper Ligi:

Yarın:

14.00 Hatayspor- Antalyaspor (Antakya Çok Amaçlı)

15 Mayıs Pazar:

13.30 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli Çok Amaçlı)

15.00 Spor Toto-Mamak Belediyespor (THF)

17.00 Eskişehir Ormanspor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

17.00 Beşiktaş- Tokat Gençlik (Süleyman Seba)

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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Kastamonu Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika


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