Hentbol: Haftanın programı - Son Dakika

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 20'nci, Erkekler Süper Ligi'ne ise 25'inci hafta mücadeleleriyle devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Ligi:
Yarın:
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağspor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)
15.00 Anadolu Üniversitesi- Kastamonu Belediyespor (Porsuk)
15.00 Antalya Anadoluspor-Görele Belediyespor (Manavgat)
15.00 Üsküdar Belediyespor-EGO Spor (Çamlıca)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Araç Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (GMK Atatürk)
Erkekler Süper Ligi:
Yarın:
14.00 Hatayspor- Antalyaspor (Antakya Çok Amaçlı)
15 Mayıs Pazar:
13.30 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli Çok Amaçlı)
15.00 Spor Toto-Mamak Belediyespor (THF)
17.00 Eskişehir Ormanspor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)
17.00 Beşiktaş- Tokat Gençlik (Süleyman Seba)
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Kaynak: AA
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