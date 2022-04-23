Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon Çaykur Rizespor oldu - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon Çaykur Rizespor oldu

23.04.2022 19:15
Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon Çaykur Rizespor oldu

Hentbol 2021-2022 Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde Çaykur Rizespor şampiyon oldu.

Hentbol 2021-2022 Sezonu Kadınlar 2. Ligi'nde Çaykur Rizespor şampiyon oldu.

Ankara THF Spor Salonu'nda bugün tamamlanan dörtlü finalin son maçında Necatibey Ortaokulu'nu 32-26'lık skorla yenen Çaykur Rizespor şampiyon, Necatibey Ortaokulu ise ikinci oldu.

Eskişehir Hentbol takımını 33-30 yenen Samsun GSK üçüncü, Eskişehir Hentbol takımı da ligi dördüncü sırada tamamladı.

Şampiyon takım Çaykur Rizespor'a madalya ve kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon Çaykur Rizespor oldu
Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon Çaykur Rizespor oldu

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Rizespor, Şampiyon, Hentbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon Çaykur Rizespor oldu - Son Dakika


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