Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

28.04.2022 14:26
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta maçları, yarın oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta maçları, yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

14.00 Tekirdağspor- Üsküdar Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

14.00 Araç Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Araç)

16.00 Görele Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Görele)

17.00 EGO Spor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

17.00 Yalıkavakspor- Anadolu Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)

YORUMLAR
500
Kadrosu öğrencilerden oluşan Karabük Yenişehir'in hedefi Hentbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak Kadrosu öğrencilerden oluşan Karabük Yenişehir'in hedefi Hentbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak

Spor Toto Süper Lig, Marmara Ereğlisi, tekirdağspor, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:32:36. #1.13#
SON DAKİKA: Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement