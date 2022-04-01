Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak

01.04.2022 11:20
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 karşılaşmanın oynanacağı 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Tekirdağspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Marmara Ereğlisi)

14.00 Araç Belediyespor- Antalya Anadoluspor (Araç)

17.00 Yalıkavakspor- Konyaaltı Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 Kastamonu Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Merkez)

3 Nisan Pazar:

15.00 Görele Belediyespor-EGO Spor (Görele)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları yarın başlayacak - Son Dakika


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