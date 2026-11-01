Hentbol Kadınlar Süper Lig\'de Odunpazarı evinde MC Sistem Yozgat GSK\'ye 30-34 yenildi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Odunpazarı evinde MC Sistem Yozgat GSK'ye 30-34 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Odunpazarı, Porsuk Spor Salonu'nda MC Sistem Yozgat GSK'ye 30-34 mağlup oldu. İlk yarıyı 19-18 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda etkili olan konuk takım karşısında yenilgiyi önleyemedi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Odunpazarı, MC Sistem Yozgat GSK'ye 30-34 yenildi.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 19-18 önde tamamladı.
İkinci yarıda etkili olan konuk takım, karşılaşmayı 34-30 kazandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?