Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında 3 maç oynandı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında 3 maç oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig\'in 22. ve son haftasında 3 maç oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Konyaaltı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 mağlup etti. Görele Belediyespor ise Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 46-29 yendi. Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 31-26 mağlup etti. Ligde normal sezon, yarın yapılacak Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

28.04.2024 20:41
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasına 3 maçla devam edildi.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-31

Görele Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa: 46-29

Armada Praxis Yalıkavak- Kastamonu Belediyespor: 31-26

Ligde normal sezon, yarın yapılacak Yenimahalle Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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