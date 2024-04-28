Hentbol Kadınlar Süper Lig\'in 22. ve son haftasında 3 maç oynandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftasına 3 maçla devam edildi.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-31
Görele Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa: 46-29
Armada Praxis Yalıkavak- Kastamonu Belediyespor: 31-26
Ligde normal sezon, yarın yapılacak Yenimahalle Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
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