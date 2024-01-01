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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 3 karşılaşma yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor maçları yarın oynanacak. 3 Ocak Çarşamba günü ise Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçı oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi\'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak
01.01.2024 - 10:41,
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın 3 karşılaşma yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor (Celal Atik)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Mudanya)

18.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

3 Ocak Çarşamba:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu'

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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