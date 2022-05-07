Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final - Son Dakika

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Yalıkavakspor'u 30-27 yenen Kastamonu Belediyesi GSK finale yükseldi.

Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçında Kastamonu Belediyesi GSK ile Yalıkavakspor karşılaştı.

Müsabakayı Murat Çelik-Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetti.

Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 14-13 Yalıkavakspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı daha etkili bir oyun ortaya koyan Kastamonu Belediyesi GSK rakibini 30-27 mağlup ederek finale çıktı.

Kastamonu Belediyesi GSK, yarın finalde Konyaaltı Belediyespor ile saat 15.00'te karşılaşacak.