Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Ankara'da belli olacak - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Ankara'da belli olacak

29.04.2022 15:26
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Ankara'da belli olacak

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı, 7-8 Mayıs'ta Ankara'da yaşanacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı, 7-8 Mayıs'ta Ankara'da yaşanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak'ın katılacağı Dörtlü Final organizasyonu, Ankara THF Spor Salonu'nda yapılacak.

Yarı finalde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, saat 16.00'da ise Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak maçları oynanacak.

Şampiyonun ve üçüncünün belirleneceği maçlar ise 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı verilecek.

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Türkiye Kupası, Hentbol, Ankara, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Ankara'da belli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Ankara'da belli olacak - Son Dakika
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