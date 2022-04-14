Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor - Son Dakika
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Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor

14.04.2022 15:54

- Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor.

- Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor

KARABÜK - Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası, çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 47 kulübün katıldığı müsabakalar Yeni Mahalle, Safranbolu ve Gökşen Yücel spor salonlarında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bin sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı organizasyon çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor.

Bugün oynanan Ankara Mamak Belediye GSK- Bursa Beşevler GSK karşılaşmasının 17.dakikasında Ankara Mamak Belediye GSK'nın 5 numaralı oyuncusuna gelen sert top ile oyuncu yerde kaldı. Oyuncuya ilk yardım müdahalesi yapılırken 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar kısa süreli tedirginlik yaşandı.

Takımların kıyasıya mücadele gösterdiği şampiyona Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 16 Nisan'da oynanacak final müsabakaları ve sıralama maçları ile sona erecek.

Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor
Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası çeyrek finallerle devam ediyor - Son Dakika


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