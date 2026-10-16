Hentbol liglerinde 8. ve 7. hafta maçları yarın, erkeklerde 18 Ekim'de oynanacak - Son Dakika
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Hentbol liglerinde 8. ve 7. hafta maçları yarın, erkeklerde 18 Ekim'de oynanacak

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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8., Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta maçları yarın başlıyor. Erkeklerde 18 Ekim Pazar günü Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor ve Güneysuspor-Spor Toto karşılaşmaları da yapılacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 8'nci, Kadınlar Süper Lig'e ise 7'nci hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Mehmet Akif Ersoy)

18 Ekim Pazar:

13.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (THF Serdar Seymen Hentbol Salonu)

14.00 Güneysuspor-Spor Toto (Güneysu)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat (Manisa)

15.00 Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)

Kaynak: AA
PazarSporSon Dakika

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