Hentbol: Macaristan Maçı Öncesi Motivasyon Yüksek

07.04.2026 11:46
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 EHF Avrupa Kupası'nda Macaristan ile kritik bir maça çıkıyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın İspanyol başantrenörü David Ginesta Montes, 2026 EHF Avrupa Kupası gibi turnuvalarda çok yeni olduklarını belirterek, "Bu tür platformlara henüz yeni yeni adımlar atıyoruz. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak." dedi.

2026 EHF Avrupa Kupası 2. Grup'ta Macaristan ile karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor.

Antrenmanlarını sürdüren milliler, yarın 5. maçında Macaristan ile karşılaşacak. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye, dörderli 2 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybetti.

Başantrenör David Ginesta Montes, AA muhabirine, Macaristan ile karşılaşacakları müsabakanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Milli takımla yeni bir kamp dönemine girdiklerini belirten Montes, şöyle konuştu:

"Aksaray'da oynayacağımız Macaristan ve sonrasında oynayacağımız Danimarka maçı çok önemli ve sert geçecek. Aksaray'da olduğumuz için çok mutluyuz ve heyecanlıyız. İnşallah, çarşamba günü oynayacağımız maçta bu tribünler dolu olacak. Milli sporcularımıza şehir destek verecek. Takımımızda kampta olan oyuncularımızda her hangi bir sakatlık durumu yok. Sadece, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Emine Gökdemir bir sakatlık yaşadı, onun yerini değiştirdik. Onun dışında 18 oyuncumuz sağlıklı ve oynamaya hazır durumda."

Montes, kamp için pazar günü Ankara'da buluştuklarını ve otobüsle Aksaray'a geldiklerini ifade etti.

Takımındaki motivasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çeken Montes, "Milli takımda iyi bir ortam var. Çok iyi bir ekip kurduk ve iyi dostluklar geliştirdik. Bu da bizim için çok kıymetli. Macaristan ve Danimarka çok başarılı ve sert takımlar. Her iki takım da son oynanan şampiyonada çeyrek final oynadı. Sürekli bu tarz turnuvalarda oynuyorlar. 2026 EHF Avrupa Kupası gibi turnuvalarda çok yeniyiz, bu tür platformlara henüz yeni yeni adımlar atıyoruz. Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Oyun ve performans olarak maçta ne yapacağımızı bilmiyorum ama şundan eminim, biz en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Hedefimiz Macaristan maçını kazanmak"

Oyun kurucu mevkisinde oynayan milli sporcu Gülcan Tügel ise takım olarak çok iyi olduklarını aktardı.

Milli takımda antrenmanların çok iyi gittiğini aktaran Tügel, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Macaristan maçını kazanmak. Bu hedef doğrultusunda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Gruplardaki maçlarımızda hatalarımız oldu. Bu hatalara yönelik antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Bizi desteklemek için gelecek taraftarlarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Maçın bizim açımızdan çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Her zaman her maçı kazanmak istiyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
