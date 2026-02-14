Hentbol Milli Takımı 8. Sırada

17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyonu Şampiyonası'nı 8. sırada tamamladı.

Milliler, Kosova'nın başkenti Priştine'de 12 takımın katılımıyla düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda Karadağ, Romanya, Kosova, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaştı.

Grup maçlarında Karadağ'ı 19-18, Kosova'yı 22-21, Bulgaristan'ı da 28-26 yenen ay-yıldızlılar, Romanya'ya 37-21 ve İspanya'ya 30-20 mağlup oldu.

A Grubu'nu 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 4. sırada bitiren Türkiye, klasman maçında İtalya'ya 27-22 yenilerek turnuvayı 8. sırada bitirdi.