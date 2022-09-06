Süper Kupa'nın şampiyonlarından Başkan Vidinlioğlu'na ziyaret

Hentbol Süper Kupa Şampiyonu Kastamonu Belediyespor'un teknik kadrosu ile oyuncuları, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim etti.

THF Kadınlar Süper Kupa maçında Konyaaltı Belediyesi'ni 36-31 yenen Kastamonu Belediyesi, 4.kez Süper Kupa'yı kazandı. Şampiyonluğun ardından Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köklü, Danimarkalı Antrenör Claus Mogensen ve oyuncular, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette oyuncularla tek tek ilgilenen Başkan Vidinlioğlu, Süper Kupa karşılaşmasında gösterdikleri performanstan ötürü teknik ekibi ve oyuncuları tebrik etti.

2022 yılını 3 kupayla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, "Sporcularımız bizleri ziyarete geldiler. Süper Kupanın sahibi olarak sezonun ilk kupasını da almış olduk. Hem Türkiye Şampiyonu olmak hem de Süper Kupayı almak gerçekten Kastamonu'muza yakıştı. Sezon da açıldı. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de maçlarımız devam edecek. Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve son olarak Süper Kupa'nın sahibi olan temsilcimize bir Avrupa Kupası yakışmaz mı? Elbette yakışır. Biz temsilcimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah şehrimize bir Avrupa Kupası da getireceklerdir. Yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Bu bağlamda EHF Şampiyonlar Ligi maçı çerçevesinde Merkez Spor Salonumuzda Cumartesi günü saat 17.00'de WHC Buducnost BEMAX takımıyla karşılaşacağız. Tüm hemşerilerimizi takımımızı desteklemek için tribünlere davet ediyorum" dedi.

Danimarkalı Antrenör Claus Mogensen ise yeni sezona Süper Kupayı kazanarak başladıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Süper Kupa'da gösterdiğimiz başarıyı hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada da göstereceğiz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kastamonu'ya 2 puanı kazandıracağız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok iyi hazırlandık. Tüm Kastamonu'yu tribündeki yerleri almalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.

2022 yılında 3 kupa kazanarak Türk hentbol tarihine adını yazdıran Kastamonu Belediyespor, 10 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da Şampiyonlar Ligi ilk maçında Karadağ temsilcisi WHC Buducnost BEMAX karşılaşacak. - KASTAMONU