Hentbol Süper Lig: 6. Hafta Sonuçları

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarının 6. haftasına 4 maçla devam edildi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Play-off
Altınpost Giresunspor-Nilüfer Belediyespor: 30-36
İstanbul Gençlik-Spor Toto: 24-27
Play-out
Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor: 41-36
Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 28-29
Ligde play-off etabında kalan Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçı ise yarın saat 16.00'da oynanacak.
