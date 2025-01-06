Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 22-27
Armada Praxis Yalıkavak- Üsküdar Belediyespor: 34-24
Adasokağı- Ortahisar Belediyespor: 33-37
Yenimahalle Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 38-32
Görele Belediyespor- Anadolu Üniversitesi: 35-32
Ligde 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan Armada Praxis Yalıkavak, 19 puanla "namağlup" zirvede bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig'de 10. Haftada Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
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