Hentbol Süper Lig'de 4. Hafta Mücadeleleri

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesine, 4. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde bugün oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Play-off
Beşiktaş-İstanbul Gençlik: 41-23
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Altınpost Giresunspor: 42-35
Spor Toto-Nilüfer Belediyespor karşılaşması 15 Nisan'da yapılacak.
Play-out
Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 24-24
Güneysuspor-Beykoz Belediyespor: 30-30
Play-out etabında 8 puanı bulunan Köyceğiz Belediyespor'un, bir alt lige düşmesi kesinleşti. DEPSAŞ Enerji As ve Ankara Hentbol, ligden çekişmişti.
Statüye göre Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'e 4 takım veda edecek.
