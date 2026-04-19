Hentbol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 8. hafta karşılaşmaları oynandı.
Play-off etabının 8. haftası, 29 Nisan'a ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Play-off
Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 29-32
Play-out
Odunpazarı-Göztepe: 39-23
Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum: 27-37
