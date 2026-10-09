Hentbol Süper Lig'de erkekler 7., kadınlar 6. hafta heyecanı devam edecek

Hentbol Süper Lig'de erkekler 7., kadınlar 6. hafta heyecanı devam edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Erkekler Süper Lig 7., Kadınlar Süper Lig 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Yarın erkeklerde Giresunspor-Güneysuspor ve Beykoz Belediyespor-Beşiktaş, kadınlarda Göztepe-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e ise 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
18.30 Beykoz Belediyespor- Beşiktaş (THF Serdar Seymen)
20.30 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
11 Ekim Pazar:
14.00 İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
13.30 Göztepe- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
11 Ekim Pazar:
14.00 MC Sistem Yozgat-Ortahisar Belediyespor (Rıza Kayaalp)
28 Ekim Çarşamba:
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı (Üçevler)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)
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