Hentbol Süper Lig'de erkekler 7., kadınlar 6. hafta heyecanı devam edecek - Son Dakika
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Hentbol Süper Lig'de erkekler 7., kadınlar 6. hafta heyecanı devam edecek

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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Erkekler Süper Lig 7., Kadınlar Süper Lig 6. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Yarın erkeklerde Giresunspor-Güneysuspor ve Beykoz Belediyespor-Beşiktaş, kadınlarda Göztepe-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 7'nci, Kadınlar Süper Lig'e ise 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)

16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

18.30 Beykoz Belediyespor- Beşiktaş (THF Serdar Seymen)

20.30 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

11 Ekim Pazar:

14.00 İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.30 Göztepe- Manisa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

11 Ekim Pazar:

14.00 MC Sistem Yozgat-Ortahisar Belediyespor (Rıza Kayaalp)

28 Ekim Çarşamba:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı (Üçevler)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)

Kaynak: AA
Büyükşehir BelediyesporGiresunsporBeşiktaşTürkiyeManisaSporSon Dakika

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