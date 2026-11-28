Hentbol Süper Lig'de Giresunspor sahasında İstanbul Gençlikspor'a 32-29 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında İstanbul Gençlikspor'a 32-29 yenildi. İlk yarıyı 15-13 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda üstünlüğü konuk ekibe bırakarak salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, Giresunspor'u deplasmanda 32-29 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 15-13 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğü ele alan konuk ekip karşılaşmadan 32-29 galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA
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