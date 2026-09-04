Hentbol Süper Lig'de ikinci hafta yarın oynanacak; iki ligde 9 maç var - Son Dakika
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Hentbol Süper Lig'de ikinci hafta yarın oynanacak; iki ligde 9 maç var

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Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Erkeklerde 5, kadınlarda 4 maç oynanacak ve 8 Eylül Salı günü Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor karşılaşacak.

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

15.00 Göztepe-İstanbul Gençlik (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Giresunspor-Beykoz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)

16.00 Spor Toto-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

17.00 Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)

17.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Üçevler)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Üçevler)

15.00 Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (Bodrum Binnaz Karakaya)

8 Eylül Salı:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Manisa)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Süper Lig'de ikinci hafta yarın oynanacak; iki ligde 9 maç var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol Süper Lig'de ikinci hafta yarın oynanacak; iki ligde 9 maç var - Son Dakika
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