Hentbol Süper Lig'de ikinci hafta yarın oynanacak; iki ligde 9 maç var
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Erkeklerde 5, kadınlarda 4 maç oynanacak ve 8 Eylül Salı günü Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor karşılaşacak.
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Göztepe-İstanbul Gençlik (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Giresunspor-Beykoz Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Spor Toto-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
17.00 Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Güneysu)
17.00 Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Üçevler)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Üçevler)
15.00 Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (Bodrum Binnaz Karakaya)
8 Eylül Salı:
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ortahisar Belediyespor (Manisa)
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