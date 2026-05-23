Hentbol Süper Lig'de Şampiyon Bursa
Hentbol Süper Lig'de Şampiyon Bursa

23.05.2026 22:27
2025-2026 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu, MC Sistem Yurdum ve Yenimahalle düştü.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı.

Ligde oynanan son maçların ardından şampiyonluk play-off ve küme düşme play-out etabında sıralamalar belli oldu.

Play-off etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor, puan tablosunun ilk basamağında yer alarak 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.

Ligde sezonu Armada Praxis Yalıkavak ikinci, Üsküdar Belediyespor üçüncü, Ortahisar Belediyespor ise dördüncü sırada tamamladı.

MC Sistem Yurdum ve Yenimahalle Belediyespor lige veda etti

Play-out müsabakalarının ardından son iki sırada kalan MC Sistem Yurdum ile Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'ne düştü.

Odunpazarı play-out etabını birinci, Göztepe ise ikinci sırada tamamladı.

Son hafta sonuçları

Ligde bugün oynanan 12. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Play-off:

Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor: 40-30

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 41-37

Play-out:

Odunpazarı-MC Sistem Yurdum: 33-35

Göztepe-Yenimahalle Belediyespor: 34-33

Genel sıralama

Sezon sonunda oluşan genel sıralama şöyle:

SıraTakım
1.Bursa Büyükşehir Belediyespor
2.Armada Praxis Yalıkavak
3.Üsküdar Belediyespor
4.Ortahisar Belediyespor
5.Odunpazarı
6.Göztepe
7.MC Sistem Yurdum
8.Yenimahalle Belediyespor

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

