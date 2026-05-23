Hentbol Süper Lig'de Şampiyon Bursa

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlandı.
Ligde oynanan son maçların ardından şampiyonluk play-off ve küme düşme play-out etabında sıralamalar belli oldu.
Play-off etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor, puan tablosunun ilk basamağında yer alarak 2025-26 sezonunun şampiyonu oldu.
Ligde sezonu Armada Praxis Yalıkavak ikinci, Üsküdar Belediyespor üçüncü, Ortahisar Belediyespor ise dördüncü sırada tamamladı.
MC Sistem Yurdum ve Yenimahalle Belediyespor lige veda etti
Play-out müsabakalarının ardından son iki sırada kalan MC Sistem Yurdum ile Yenimahalle Belediyespor, Kadınlar 1. Ligi'ne düştü.
Odunpazarı play-out etabını birinci, Göztepe ise ikinci sırada tamamladı.
Son hafta sonuçları
Ligde bugün oynanan 12. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Play-off:
Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor: 40-30
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 41-37
Play-out:
Odunpazarı-MC Sistem Yurdum: 33-35
Göztepe-Yenimahalle Belediyespor: 34-33
Genel sıralama
Sezon sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
|Sıra
|Takım
|1.
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|2.
|Armada Praxis Yalıkavak
|3.
|Üsküdar Belediyespor
|4.
|Ortahisar Belediyespor
|5.
|Odunpazarı
|6.
|Göztepe
|7.
|MC Sistem Yurdum
|8.
|Yenimahalle Belediyespor
