Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u deplasmanda 32-30 mağlup etti

Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Beykoz Belediyespor'u deplasmanda 32-30 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig 3. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 yendi. THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını 18-17 önde bitiren Beykoz Belediyespor, ikinci yarıda skor üstünlüğünü kaybetti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 32-30 mağlup etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-17 önde tamamlandı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü eline geçiren Spor Toto, müsabakayı 32-30 kazandı.
Kaynak: AA
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