Hentbol Süper Liglerinde 4. hafta heyecanı bu hafta sonu başlıyor

Hentbol Süper Liglerinde 4. hafta heyecanı bu hafta sonu başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde takımlar 4. hafta karşılaşmalarında mücadele edecek. Erkeklerde maçlar 20 Eylül Pazar ve 30 Eylül Çarşamba günü, kadınlarda ise yarın oynanacak.
Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Liglerinde takımlar, 4. hafta karşılaşmalarında mücadele edecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
14.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Üçevler)
30 Eylül Çarşamba:
15.00 Giresunspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
17.00 Yalıkavak-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?