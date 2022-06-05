Hentbol Şurası 2022 tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde (ÇASGEM) düzenlenen ve iki gün süren Hentbol Şurası 2022 sona erdi.
Hentbol Şurası'na daha önce düzenlenen Şura Ön Toplantısı ile Alt Komisyon Toplantısı katılımcıları yanı sıra tüm hentbol il temsilcileri, Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinin başkanları ile medya mensupları katıldı. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç Şura'nın açılış konuşmasında, "Hep ortak akılla, birlikte başaracağız dedik. Az önce birlikte okuduğumuz Milli Marşımızı olimpiyatlarda hentbol ile birlikte okuyabilmenin fırsatını açacak projeleri buradan çıkaracağız. Biz de yönetim olarak bu projeleri hayata geçirmek için elimizden gelen tüm kaynakları seferber edeceğiz. Sizlerin fikirleri bizle için çok değerli, bu fikirleri perçinleyerek hayata geçireceğiz. Yakın zamanda yönetim olarak 6 aylık faaliyet raporumuzu açıkladık. Kısa sürede çok önemli çıktılar elde ettik. Pozitif reaksiyonlar alıyoruz birçok çevreden. Doğru yolda olduğumuza gösteren çıktılar. Birlikte başaracağız sloganıyla hentbolu hedeflediğimiz noktaya taşıyacağız. Hentbol için birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.THF Hentbol Gelişim Direktörü Prof. Dr. Murat Bilge de yaptığı konuşmada, "3 ay süren emeğin ürününü almak üzere burada bir aradayız. 200'e yakın hentbol üstadının düşüncelerini toparlamaya çalıştık, bunları aktarmak için buradayız" diyerek Hentbol Şurası öncesi yapılan çalışmaları ve Şura'nın işleyişini anlattı.Hentbol Şurası'nda ilk gün Hentbol ve Medya, Hentbol Yönetimi, Hentbol ve Eğitim, Hentbolda Alt Yapılar, Hentbolda Kurum İşbirlikleri ve Projeler ile Kadın Hentbolu - Sporcu Hakları konularında moderatörler sunumlarını yaptılar. Şura'da ikinci gün ise Plaj Hentbolu, Hakem – Gözlemci - Temsilci Paydaşlığı, Veteran Hentbolu, Herkes İçin Hentbol, Teknik Kurul - Statüler ve Milli Takımlar konu başlıklarında sunumlar yapılıp, projeler değerlendirildi.THF'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan Hentbol Şurası 2022'nin kapanışında konuşan THF Başkanı Uğur Kılıç, "Öncelikle çok değer verdiğim ve içinde yer almaktan gurur duyduğum hentbol ailesini bu eşsiz çalışmadan dolayı yürekten kutluyorum. Sayın Murat Bilge Hocam'a bu değerli organizasyon için çok teşekkür ediyorum. İyi ki beraberiz ve bu Şura'dan çıkan proje önerilerini hayata geçirmek için beraber olmaya devam edeceğiz" dedi ve sunum yapan moderatörlere tek tek teşekkür etti.
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