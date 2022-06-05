Hentbol Şurası 2022 tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde (ÇASGEM) düzenlenen ve iki gün süren Hentbol Şurası 2022 sona erdi.

Hentbol Şurası'na daha önce düzenlenen Şura Ön Toplantısı ile Alt Komisyon Toplantısı katılımcıları yanı sıra tüm hentbol il temsilcileri, Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinin başkanları ile medya mensupları katıldı. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç Şura'nın açılış konuşmasında, "Hep ortak akılla, birlikte başaracağız dedik. Az önce birlikte okuduğumuz Milli Marşımızı olimpiyatlarda hentbol ile birlikte okuyabilmenin fırsatını açacak projeleri buradan çıkaracağız. Biz de yönetim olarak bu projeleri hayata geçirmek için elimizden gelen tüm kaynakları seferber edeceğiz. Sizlerin fikirleri bizle için çok değerli, bu fikirleri perçinleyerek hayata geçireceğiz. Yakın zamanda yönetim olarak 6 aylık faaliyet raporumuzu açıkladık. Kısa sürede çok önemli çıktılar elde ettik. Pozitif reaksiyonlar alıyoruz birçok çevreden. Doğru yolda olduğumuza gösteren çıktılar. Birlikte başaracağız sloganıyla hentbolu hedeflediğimiz noktaya taşıyacağız. Hentbol için birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.