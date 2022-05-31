Hentbol: Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası - Son Dakika
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Hentbol: Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası

31.05.2022 15:35
Hentbol: Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası

Adana'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Adana'da düzenlenen Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen ve 23 ilden 35 takımın katıldığı şampiyona, final ve üçüncülük müsabakalarıyla sona erdi.

Şampiyonanın final maçında Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübünü 31-20 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Organizasyonda Ankara'dan AS Hentbol Spor Kulübü üçüncülüğü elde ederken, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü de dördüncü sırayı aldı.

Vali Süleyman Elban, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve katılımcılar, derece giren takım oyuncuları ve teknik heyete ödüllerini verdi.

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Kaynak: AA

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