Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Heybeliada Kızılay Gençlik Kampı'nda 7 gün süren etkinlikte, 18 ilden 2005, 2006 ve 2007 doğumlu 80 hentbolcu yer aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türk Kızılay Derneği arasında yapılan iş birliği çerçevesinde hentbolcu kız çocuklarına yönelik İstanbul Heybeliada 'da düzenlenen kamp tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hentbolcu kız çocuklarının Heybeliada'daki kampı sona erdi - Son Dakika

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