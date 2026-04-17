Hentbolda 8. Hafta Maçları Başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 8. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maç programı şöyle:
Play-off
19 Nisan:
14.00 Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Beşirli)
29 Nisan:
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Üçevler)
Play-out
Yarın:
16.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
