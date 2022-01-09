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Türkiye Hentbol Federasyonu'nda seminerler tamamlandı - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu'nda seminerler tamamlandı

09.01.2022 16:13
Türkiye Hentbol Federasyonu'nda seminerler tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen ve üç gün süren 'Kadın Gözlemci Kursu ve Gelişim Semineri' tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından ilk defa düzenlenen ve üç gün süren 'Kadın Gözlemci Kursu ve Gelişim Semineri' tamamlandı.

44 gözlemci adayının katılımı ile Ankara THF Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayan kursun açılış konuşmasını THF Başkan Vekili Kenan Gökmen yaparken, Yönetim Kurulu Üyesi Şirin Mine Kılıç, Genel Sekreter Gökmen Teyran ve MHK Üyesi Ayberk Dilmen gözlemci adaylarına seslendi. Kursta Ayberk Dilmen ve Ali Şahin eğitmen olarak yer aldı.

Kadın hakem ve gözlemcilerden bilgi paylaşımı

Kursta kadın gözlemciler Barış Çelik ve Hatice Kürkçü, hakemler Sema Türkan Helvacı ve Sibel Erdoğan, aday kadın gözlemcilerle maçlarda yaşadıkları tecrübeleri paylaşıp, bilgiler verdiler.

Kursun son gününde ise kadın gözlemci adayları, Ankara'da oynanan deplasmanlı lig maçını izleyip gözlemci raporu hazırladılar. Kurs sonunda yapılan sınavda 39 kursiyer başarı göstererek gözlemci olma hakkı kazandı. - İSTANBUL

Türkiye Hentbol Federasyonu'nda seminerler tamamlandı
Türkiye Hentbol Federasyonu'nda seminerler tamamlandı
Türkiye Hentbol Federasyonu'nda seminerler tamamlandı

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Türkiye Hentbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Ali Şahin, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Hentbol Federasyonu'nda seminerler tamamlandı - Son Dakika Spor


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