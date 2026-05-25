Hentbolda Sezon Finişi

25.05.2026 15:38
Süper Lig play-off ve play-out son hafta maçları ile sezon tamamlanacak.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 10'uncu ve son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına müsabakaların programı şöyle:

Play-off

Yarın:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik (Beşirli)

31 Mayıs Pazar:

16.00 Spor Toto-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

Play-out

31 Mayıs Pazar:

13.00 Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

Bu maçlarla Ardventure Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlanacak.

Beşiktaş, play-off etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Kaynak: AA

