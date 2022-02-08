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Hentboldaki Başkent derbisinin kazananı Yenimahalle Belediyesi SK - Son Dakika

Hentboldaki Başkent derbisinin kazananı Yenimahalle Belediyesi SK

08.02.2022 11:52
Hentboldaki Başkent derbisinin kazananı Yenimahalle Belediyesi SK

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında EGO Spor Kulübü ile karşılaşan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü mücadeleden 39-31 galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 13. haftasında EGO Spor Kulübü ile karşılaşan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü mücadeleden 39-31 galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 13. haftasında evinde EGO Spor Kulübü ile karşılan Yenimahalle Belediyesi SK, sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takımın kıran kırana mücadelesine sahne olan Başkent derbisinde Yenimahalle Belediyesi sahadan 39-31 galip ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada rakibin öne geçmesine izin vermeyen Yenimahalle, karşılaşmaya Funda, Reyhan, Gülcan, Beyza, Elif Yaren, Hatice ve kalede Fatma yedisi ile çıktı.

Yenimahalle kupaya gözünü dikti

Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesi'ne galibiyeti getiren goller; Betül (8), Gülcan ve Beyza (7), Funda (6), Hatice (4), Reyhan ve Elif (3), Aysu (1) ile geldi.

Süper Lig'in 13. haftasında 2 puanı hanesine yazdıran Yenimahalle Belediyesi, Kadınlar Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi yürüten Yenimahalle, oynadığı dört müsabakayı namağlup tamamlayarak, çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Yenimahalle, EGO Spor Kulübü'ne karşı yarı finale çıkmak için ter dökecek. - ANKARA

Hentboldaki Başkent derbisinin kazananı Yenimahalle Belediyesi SK
Hentboldaki Başkent derbisinin kazananı Yenimahalle Belediyesi SK

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Yenimahalle Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentboldaki Başkent derbisinin kazananı Yenimahalle Belediyesi SK - Son Dakika Spor


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