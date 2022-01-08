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Hepsiburada "modasında" 2021'e rahatlık damga vurdu - Son Dakika

Hepsiburada "modasında" 2021'e rahatlık damga vurdu

08.01.2022 11:09
Hepsiburada "modasında" 2021'e rahatlık damga vurdu

Hepsiburada'nın verilerine göre, pandemi kısıtlamalarından bunalanların kendilerini doğaya atmalarıyla, bu yıl modada en çok evde giyim ürünleri ilgi gördü.

Hepsiburada'nın verilerine göre, pandemi kısıtlamalarından bunalanların kendilerini doğaya atmalarıyla, bu yıl modada en çok evde giyim ürünleri ilgi gördü.

Hepsiburada, moda kategorisinde 2021'in "en"lerini açıkladı.

Buna göre, Hepsiburada platformları üzerinden fashion/moda kategorisinde 2021 yılında "en çok satın alınan" ürünleri, doğa ve doğa sporlarına yönelik outdoor ürünler oluşturdu.

Açıklamada Hepsiburada yetkililerinin verdiği bilgilere göre, ciro bağlamında bu ürünlerde geçen yıla oranla yüzde 86 büyüme yaşanırken, özellikle katlanır sandalye ve masalar, termos ve mug (çay, kahve kupaları) ürün gruplarında yaşanan talep artışının cirodaki bu dikkat çekici büyümeye yol açtığı kaydedildi. En çok yeni kullanıcıyı katlanır sandalye ürün grubundaki alışverişler ile kazandıkları bilgisini de paylaşan Hepsiburada yetkilileri, outdoor ürünlerdeki bu talep patlamasını ise, pandemi etkisine, dış alanlarda ve özellikle doğada sosyalleşmenin artmasına bağladı.

2021'de evde rahat giyindik, spor yaptık

Verilen bilgiye göre platformları üzerinden fashion/moda kategorisinde 2021 yılında en çok satın alınanlarda outdoor ürünleri, geçtiğimiz yıla oranla büyüme yüzdeleri ile sırasıyla ayakkabı-çanta (yüzde 84), giyim (yüzde 70), spor giyim & malzemeleri (yüzde 58), takı & mücevher (yüzde 50) kategorilerindeki ürünler takip etti.

Hepsiburada yetkilileri, ayakkabı çanta grubunda fonksiyonelliği ön plana çıkaran ürünlerin bu yılın kazananları olduğuna, yine doğaya yönelik su geçirmez/soğuğa dayanıklı botlar, omuz askılı ve sırt çanta modellerinin bu özellikleriyle en çok satanlar arasında yerlerini aldıklarına dikkat çektiler. Giyimde ise temel ve basit modellerin öne çıktığını, sweatshirt ve tshirtlerin moda severlerin öncelikli tercihi olduğunu kaydeden Hepsiburada yetkilileri, yine pandemi kaynaklı kısıtlamalar ve evde çalışma modeline yoğun geçişe bağladıkları bu tercihleri de, "Evde geçirilen zamanın artması ile bu yıl 'moda'da motto 'rahatlık' oldu" sözleriyle ifade ettiler.

Spor giyim & malzemelerinde başta pilates ve dambıl setleri olmak üzere evde spor aletlerinin en çok rağbet gören ürün grubu olduğunu, bu grubu geçen yıla oranla yüzde 40'lık büyüme ile sneaker/spor ayakkabıların izlediğini belirten Hepsiburada yetkilileri, takı & mücevherde ise kolye-yüzük ve bilekliklere ciddi bir ilgi artışı gözlemlediklerini paylaştı. Adetsel olarak geçtiğimiz seneye kıyasla kolye ve bilekliklerde yüzde 54, yüzüklerde ise yüzde 106'lık bir büyüme yaşandığı bilgisini paylaştılar.

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Hepsiburada, ciro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hepsiburada 'modasında' 2021'e rahatlık damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hepsiburada "modasında" 2021'e rahatlık damga vurdu - Son Dakika
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