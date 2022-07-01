Son dönemde kalp, tansiyon ve şeker hastalarının yaşadıkları ilaca erişim sorunu daha da arttı. Bazı ilaçlarda da SGK'nın karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalar kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor. İflasın eşiğine geldiklerini belirten eczacılar ise eylem hazırlığında.
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1.07.2022 13:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Her beş ilaçtan biri bulunamıyor - Son Dakika