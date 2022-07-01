Her beş ilaçtan biri bulunamıyor - Son Dakika
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Her beş ilaçtan biri bulunamıyor

01.07.2022 12:55
Her beş ilaçtan biri bulunamıyor

Son dönemde kalp, tansiyon ve şeker hastalarının yaşadıkları ilaca erişim sorunu daha da arttı. Bazı ilaçlarda da SGK'nın karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalar kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor. İflasın eşiğine geldiklerini belirten eczacılar ise eylem hazırlığında.

Her beş ilaçtan biri bulunamıyor

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