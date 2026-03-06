"Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?" sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

Spor spikeri Demet Gedik, sosyal medyada kendisine yöneltilen "Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Gedik, kıyafetlerinde uyguladığı küçük bir hileyi takipçileriyle paylaştı.

KIYAFETİN ARKASINDA İĞNELER VAR

Paylaştığı görüntülerde kıyafetinin arka kısmını gösteren Gedik, elbisesinin arkasında çok sayıda iğne kullandığını açıkladı. Bu yöntem sayesinde kıyafetin vücuda daha oturduğu ve kırışmadan düzgün durduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Demet Gedik'in kıyafet hilesini göstermesi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Takipçileri, spikerin paylaştığı yönteme çok sayıda yorum yaptı.