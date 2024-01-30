Her kulaç başarıya atılan bir adım

Uşak Belediyesi kentin her noktasında gerçekleştirdiği büyük hizmetler ve yaptığı büyük yatırımlarla gençlere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yakın zamanda vatandaşların kullanımına açılan ve büyük ilgi gören Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu; genç yüzücülerin kendilerini geliştirme noktasında tercih ettiği bir tesis haline geldi. Özellikle çeşitli yüzme dallarında başarılara imza atan özel sporcuların da antrenmanlarını yürüttüğü tesis; standartlara uygun kapasitesi ve resmi yarışmaların düzenlenebilmesine uygun altyapısıyla öne çıkıyor.

Gençler Uşak'ı Gururlandırıyor

Atatürk Mahallesi'nde bulunan bu büyük yatırım hem bölge halkına hem de kent genelindeki genç sporculara hitap ediyor. Uşak Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri tarafından yetiştirilen ve kendi alanlarında derece yapan yetenekli sporcular; son zamanlarda gösterdikleri başarılarla kentimizi gururla temsil ediyor. Antrenmanlarını aksatmayan ve gösterdikleri azimle antrenörlerin de takdirini kazanan genç sporcular; Uşak'ın adını tüm dünyaya duyurmayı ve Dünya Şampiyonluğunu hedefleyerek bu gururu hep birlikte yaşamayı arzu ediyor.

"Başarımda Büyük Payı Var"

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan 15 yaşındaki Bilge Kağan Yılgın; 100 metre kurbağalama, 200 metre karışık, 100 metre serbest, 100 metre kelebek, 800 metre serbest, 400 metre serbest ve 200 metre serbest stillerinde otizm milli takım barajını geçerek elde ettiği derece ile milli takıma girmeye hak kazandı.

Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Bilge Kağan Yılgın, "Bu sporun bende çok ayrı bir yeri var. Uşak Belediyesi'nin yapmış olduğu Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Uşak Belediyesi bu tesisi açarak ve beni de spor kulübü bünyesine katarak bana en büyük yardımı sağladı. Başarımda Uşak Belediyesi'nin büyük bir payı var" dedi. Tesisi haftada 6 gün kullandığını belirten Yılgın özgüven ve disiplin içerisinde çalıştığını; tesisteki hocalarından çok şey öğrendiğini ifade etti.

"Sınırlarımı Yeniden Keşfettim"

Denizli'de gerçekleşen Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye onuncusu olan 12 yaşındaki Masal Su Alak üstün başarısı ile Milli Takım seçmelerine de hak kazandı. Alak; 50 metre serbest A4 barajını, 50 metre kelebek A3 barajını, 100 metre serbest A3 barajını, 400 metre serbest A2 barajını geçerek altın madalya sahibi oldu.

Küçük yaşta büyük başarılar yakalayan Masal Su Alak; "Başarılarım sayesinde burada olduğum için çok mutluyum. Uşak Belediyesi Spor Kulübündeyim, antrenmanlarımı da bu tesiste yapıyorum. Önceden bana yetersiz gelen bir havuzda çalışma yapıyordum ama yarı olimpik havuz açıldığından beri daha güzel ve verimli çalışabiliyorum. Geleceğimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Yeni hedeflerim milli takıma girmek ve sonrasında yurt dışına çıkmak." ifadelerini kullandı. Antrenörleriyle adeta abi kardeş gibi olduklarını vurgulayan Alak; "Açıkçası yaşadığım şehirde böyle bir tesisin olması benim için büyük bir şans. Bu tesis sayesinde ben sınırlarımı yeniden keşfettim. Bu imkanı bizlere tanıyan belediyemize gerçekten çok teşekkür ederim." dedi.

"Hedefim Dünya Şampiyonluğu"

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Down Sendromlu kategorisinde Türkiye dördüncüsü olan Mehmet Fatih Karahan da; 50 metre, 100 metre, 200 metre serbest ve 50 metre kelebek stillerinde başarıyı yakaladı.

7 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen Karahan, daha çok çalışacağını belirterek Uşak'ı dünyada temsil etmek isteğinin altını çizdi. "Bu tesiste yüzmekten çok mutluyum." diyen Karahan; Uşak Belediyesi'ne teşekkür etti. - UŞAK