SALON: Ülker Metro Enerji
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ozan Gönen, Süleyman Dağder DağlıFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 8, Williams 12, McBride 15, Iagupova 15, Kiah Stokes, Zahui 4, Manolya Kurtulmuş, Alperi Onar 6, Tuğçe Canıtez 12ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 4, Zellous 15, Kuanitra Holingsvorth 4, Fagbenle 8, Hayes 24, Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 2, Anigwe 21'İNCİ PERİYOT: 20-15İLK YARI: 35-263'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45 Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 72-59 mağlup ederek ligde 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Deplasman ekibi ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 72-59 - Son Dakika Spor