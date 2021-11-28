Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Serhat Büker, Mehmet Onur Sönmez, Sibel Koç
Antalya 07 Basketbol: Naile Çırak 1, Sera Özelçi 5, Davis 18, Ivankovic 13, Jones 16, Gamze Takmaz, Candide Öztürk 2, Öykü Taşkın, Beril Albayrak, Mayombo, Sibel Özel
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 20, Melis Talay 12, Turner 10, Anigwe 12, Esra Ural Topuz 3, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 3, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 8, Fagbenle 12
İlk Periyot: 15- 11
Devre: 30- 39
3. Periyot: 46 -64
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Antalya 07 Basketbol'u 82-55 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor