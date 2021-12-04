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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

04.12.2021 22:04
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara Spor SalonuHakemler: Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı, Dorukhan KalyoncuÇankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 8, Derin Yaya 8, Prince 19, White 16, Tuğçe Murat 2, Kübra Erat 7, Melike Tuğba Oral 3, İnci Güçlü 12UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Melisa Korkmaz 16, Solopova...

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı, Dorukhan Kalyoncu

Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 8, Derin Yaya 8, Prince 19, White 16, Tuğçe Murat 2, Kübra Erat 7, Melike Tuğba Oral 3, İnci Güçlü 12

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 5, Melisa Korkmaz 16, Solopova 9, Fields 25, Higgins 30, Gülse Uğur 5, Nehir Ulufer, Nuran Tutsak, Mircheva 3

1. Periyot: 12-28

Devre: 37-48

3. Periyot: 60-69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 93-75 yendi.

Tuğçe Murat, Ankaraspor, Kocaeli, Prince, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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