Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Elçikoca, Haldun Çoban
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 25, Sera Özelçi 5, Ivankovic 9, İlsu Darıcıoğlu 11, Beril Albayrak 6, Candide Öztürk 3, Naile Çırak 2, Öykü Taşkın 2
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 6, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 13, Pulliam 11, Nur Nihan Dabakoğlu 7, Melike Yalçınkaya 11, Modiri 10
1. Periyot: 21-13
Devre: 29-35
3. Periyot: 46-51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Antalya 07 Basketbol, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 63-58 mağlup etti.
Kaynak: AA
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