Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.02.2022 20:08
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet TazegülHakemler: Hüseyin Çelik, Uygar Kurt, Burak DurmuşÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 7, Fagbenle 12, Boner 14, Baric, Şevval Akalan 10, Melis Talay 8, Yeliz Doğan 4, Fatmanur Karakaş 1, Hayes 5, Esra Ural Topuz 17Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Uygar Kurt, Burak Durmuş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 7, Fagbenle 12, Boner 14, Baric, Şevval Akalan 10, Melis Talay 8, Yeliz Doğan 4, Fatmanur Karakaş 1, Hayes 5, Esra Ural Topuz 17

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 3, Naile Çırak 12, Sera Özelçi 10, İlsu Darıcıoğlu, Nared 17, Candide Öztürk, Öykü Taşkın 2, Beril Albayrak 4

1. Periyot: 22-7

Devre: 43-19

3. Periyot: 61-37

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 83-48 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Mersin Yenişehir, Hüseyin Çelik, Sinem Ataş, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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