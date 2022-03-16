SALON: Kadir HasHAKEMLER: Ali Şakacı, Halil Erkoç, İsmail BinbirBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 16, Zeynep Öykü, Meltem 3, Gökçe 3, Feray, Sevgi 7, Dilara 3, Williams 17, Abdi 18, Egle 12, Gizem 2, HelinELAZIĞ İL ÖZEL İDARE: Ayşe, Şuğranur Hatice 13, Karmen 7, Esma, Angeliki 12, Gülfer, Nisa, Nur Nihan 2, Melike 10, Modiri 291'İNCİ PERİYOT: 22-19İLK YARI: 43-353'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21'inci haftasında Elazığ İl Özel İdare'yi konuk eden Bellona Kayseri Basketbol, maçı 81-73'lük sonuçla kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayı ile Elazığ İl Özel İdare'den Modiri oldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Bellona Kayseri Basketbol - Elazığ İl Özel İdare: 81-73 - Son Dakika